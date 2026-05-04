Реакция оператора «Формулы-1» на модель в микрошортах стала мемом

Модель Кнолль в микрошортах отвлекла оператора во время прямого эфира канала

Оператор международных гонок на болидах «Формула-1» отвлекся на модель в откровенном образе и стал мемом в соцсетях. Об этом сообщает News.com.

Хорватская манекенщица Ивана Кнолль попала в прямой эфир канала Sky Sports F1, который транслировал гонку в Майами. Во время трансляции видеооператор на несколько секунд перевел камеру с ведущих канала на проходящую мимо модель в бра и микрошортах. Помимо него, на знаменитость на мгновение также обратил внимание и один из механиков гоночной команды McLaren, находившийся на заднем плане.

Реакция оператора развеселила зрителей и завирусилась в соцсетях: отрывки прямого эфира набрали сотни тысяч просмотров в TikTok.

