Указ о призыве россиян на военные сборы попытались выдать за мобилизацию

Данные о призыве граждан из запаса из-за напряженной обстановки не подтвердились

Распространившаяся в сети информация о напряженной обстановке в России и подписании президентом указа о призыве на военные сборы тех, кто находится в запасе, является фейком и попыткой вселить тревогу в граждан. Военные сборы проводятся ежегодно и не являются чем-то экстраординарным.

В публикациях утверждалось, что в связи с якобы нaпpяженной обстановкой в стране Владимир Путин подписал указ о призывe на вoенные сборы граждан из зaпаса. «Кажется, началось», — отмечалось в материалах с очевидным намеком на мобилизацию.

Пост сопровождается указом «О создании Государственного фонда поддержки участников специальной военной операции «Защитники Отечества», подписанным еще в апреле 2023 года. Он не имеет отношения к призыву на сборы. Кроме того, к постам прикреплена ссылка, по которой якобы можно узнать подробности, но она ведет на закрытые каналы в мессенджере.

Авторы фейка намеренно захотели сыграть на тревоге граждан, акцентировав внимание на «напряженной обстановке». Президент России Владимир Путин подписал указ о призыве граждан в запасе на военные сборы в 2026 году в конце минувшего года. Согласно указу, сборы будут проводиться в Вооруженных силах, войсках Национальной гвардии, спасательных воинских формированиях МЧС, органах государственной охраны и ФСБ. Правительству и региональным властям поручены вопросы организации. Ежегодные военные сборы — плановое мероприятие для подготовки резервистов. В запасе, согласно закону «О воинской обязанности и военной службе», находятся те, кто состоит на воинском учете, но не несет военных обязанностей в мирное время.

Согласно закону, участников военных сборов не могут отправить в зону боевых действий, чем хотели напугать россиян авторы фейка. Сборы проводятся на территории воинских частей и полигонов. Указ о проведении сборов Путин подписывает ежегодно. При этом в прошлом году он подписал еще один закон, позволяющий направлять резервистов на спецсборы по защите объектов энергетики, транспорта, нефтеперерабатывающих заводов и иной инфраструктуры.

Как пояснял заместитель начальника Главного организационно-мобилизационного управления Генерального штаба ВС России вице-адмирал Владимир Цимлянский, важно не путать резервистов с контрактниками — действующими военнослужащими. Резервист не является военнослужащим и обладает всеми правами гражданских лиц. Он подчеркнул, что резервистов, которых направят на спецсборы для защиты важных объектов в своих регионах, не привлекут к участию в СВО.

Также, согласно статье 54 Федерального закона «О воинской обязанности и военной службе», граждане в запасе могут призываться на военные сборы не чаще одного раза в три года, продолжительностью до 2 месяцев.

Фейки о напряженной обстановке в стране на фоне СВО и объявлении мобилизации распространяются регулярно. Так, например, сообщалось, что начальник Генштаба Вооруженных сил России Валерий Герасимов якобы убедил Владимира Путина объявить о новой волне мобилизации на День Победы. При этом в Кремле неоднократно подчеркивали, что это ложь, и тема не стоит на повестке.

Данные о подписании Путиным указа о призыве на военные сборы россиян, находящихся в запасе, из-за напряженной обстановки в стране, не получили распространения в СМИ.

Материал подготовлен при участии ресурса по борьбе с фейками «Лапша Медиа».