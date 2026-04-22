Сообщение об объявлении мобилизации на День Победы оказалось недостоверным

Данные о том, что Герасимов анонсировал мобилизацию на 9 Мая, оказались фейком

Авторы Telegram-канала «Кремлевская табакерка» сообщили, что начальник Генштаба Вооруженных сил России Валерий Герасимов якобы убедил президента РФ Владимира Путина объявить о новой волне мобилизации на День Победы. По их словам, соответствующую информацию сообщили сразу несколько источников, близких к начальнику Генштаба. Утверждается, что призвать в ряды Российской армии планируется до 400 тысяч человек.

Средства массовой информации и Telegram-каналы регулярно спекулируют на теме мобилизации и пугают россиян подобным развитием событий. Однако российские власти постоянно опровергают соответствующие слухи.

Так, 30 марта представитель Кремля Дмитрий Песков подчеркнул, что тема объявления новой волны мобилизации в России не стоит на повестке дня. Об этом же осенью 2025 года заявил Путин. Он указал, что Россия не проводит массовой, тем более принудительной мобилизации. Депутат Госдумы Андрей Картаполов также говорил, что ситуация в зоне специальной военной операции (СВО) на Украине говорит о превосходстве ВС РФ над Вооруженными силами Украины (ВСУ), поэтому не требует дополнительной мобилизации.

Сам Герасимов также высказывался на эту тему. Осенью 2025 года в ходе совещания с участием Путина он заявил, что масштабной мобилизации в России не ожидается, и СВО будет продолжаться в текущем режиме. То есть, пополняться армия продолжит за счет контрактников и добровольцев.

Информацию о том, что российские войска не нуждаются в пополнении мобилизованными гражданами, подтверждают и доклады Герасимова об успехах Российской армии на поле боя. Так, например, 21 апреля он сообщил о взятии Гришино, а также о зачистке населенного пункта Новый Донбасс на северо-западе ДНР. В этот же день он объявил о том, что ВС России находятся в 12 километрах от окраин Славянска и в семи километрах от окраин Краматорска — населенных пунктов, которые называют последним рубежом обороны украинских войск в Донбассе. Кроме того, он отчитывался о полном взятии под контроль ЛНР.

По словам начальника Генштаба, более 1700 квадратных километров в зоне СВО перешли под российский контроль с начала 2026 года. С этого времени Россия установила контроль над 80 населенными пунктами. «В настоящее время наступление соединений и воинских частей Объединенной группировки войск ведется на всех направления», — оценил ситуацию в зоне СВО он. Герасимов отметил, что лишь за последние два месяца Россия заняла 700 квадратных километров.

Согласно Федеральному закону от 26.02.1997 № 31-ФЗ «О мобилизационной подготовке и мобилизации в Российской Федерации», решение об объявлении общей или частичной мобилизации принимается исключительно на основании указа Президента России. Мобилизация оформляется официальным нормативным правовым актом, который публикуется на портале правовой информации pravo.gov.ru. Юридически начальник Генерального штаба не может объявить мобилизацию, так как это право принадлежит исключительно главе государства. Таким образом, формулировка «Герасимов анонсировал мобилизацию на День Победы», используемая авторами канала при создании фейка, доказывает недостоверность новости.

Примечательно, что текст с ложной информацией о мобилизации построен по стандартной схеме фейков. В нем присутствуют «анонимные источники», «соратники Герасимова». Слова от их имени звучат громко, но проверить их личности невозможно. Также есть формулировка «В этот раз все точно будет», создающая ощущение неизбежности, и привязка к вызывающей эмоции у россиян дате — 9 Мая.

Telegram-канал «Кремлевская табакерка» регулярно публикует фейковые новости. Так, он сообщал ложную информацию о запрете россиянам иметь два смартфона, о планах по мобилизации в России 300 тысяч человек и об отправке в Курск мощей Матроны для крестного хода. Ни одна из этих новостей не нашла подтверждения.

Материал подготовлен при участии ресурса по борьбе с фейками «Лапша Медиа».