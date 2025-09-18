Сообщение о возможном запрете россиянам иметь несколько смартфонов не нашло подтверждения

Данные о запрете иметь несколько смартфонов на человека не нашли подтверждения

Канал «Кремлевская табакерка» написал, что россиянам хотят запретить иметь два смартфона, чтобы они не имели возможность устанавливать мессенджер МАХ на «дублирующий» гаджет — то есть использовать вторые телефоны, чтобы на них установить мессенджер Max и на нем взаимодействовать с государством. Также приводятся слова неназваного источника, якобы связанного с правительством, который подтвердил каналу эту информацию. «Действительно, такая тенденция есть: «Не все еще, к сожалению, поняли, что Max — это очень классно. И очень важно. И что-то придумывают. Но мы с этим будем бороться», — заявил он.

Федеральным законом не запрещается иметь два и больше смартфонов на человека, в настоящее время в документе лишь прописано, что гражданин не должен иметь более 20 сим-карт. Также на данный момент нет официальной информации о том, что в России будет введен подобный запрет на владение несколькими смартфонами одновременно. Такие меры не были озвучены ни правительством, ни другими официальными структурами. Возможность появления такого запрета также маловероятна, так как это противоречит принципам свободы выбора и личной собственности.

Канал «Кремлевская табакерка» пишет посты на русском языке и имеет чуть меньше 70 тысяч подписчиков. На момент написания новости он не зарегистрирован в Роскомнадзоре, как того требуют правила, установленные еще в начале этого года. В связи с этим возникают сомнения в существовании неназванного источника из правительства, который не давал комментариев крупным СМИ, при этом прокомментировал инфоповод незарегистрированному каналу в мессенджере. Более того, ранее этот канал был замечен в распространении фейков: «Невидимые дроны ВСУ», «Ниндзя на службе киевского режима» и так далее. В заключение, по данным хакеров, этом канал входит в список каналов, которыми руководят украинские центры информационно-психологических операций. «Примерно год назад мы продемонстрировали вам огромную сетку каналов украинского ЦИПсО, маскировавшихся под пророссийские ресурсы. Сегодня у нас продолжение этого материала — мы обнаружили, что лица, причем граждане России, которых в прошлый раз уличили в работе на врага, продолжили свои дела», — говорится в сообщении.

Информация о том, что россиянам могут запретить иметь два смартфона, чтобы они не имели возможность устанавливать мессенджер МАХ на «дублирующий» гаджет, не получила распространения в российских СМИ.

Материал подготовлен при участии ресурса по борьбе с фейками «Лапша Медиа».