Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
15:41, 18 сентября 2025Интернет и СМИ

Сообщение о возможном запрете россиянам иметь несколько смартфонов не нашло подтверждения

Данные о запрете иметь несколько смартфонов на человека не нашли подтверждения
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Екатерина Якель / «Лента.ру»

Канал «Кремлевская табакерка» написал, что россиянам хотят запретить иметь два смартфона, чтобы они не имели возможность устанавливать мессенджер МАХ на «дублирующий» гаджет — то есть использовать вторые телефоны, чтобы на них установить мессенджер Max и на нем взаимодействовать с государством. Также приводятся слова неназваного источника, якобы связанного с правительством, который подтвердил каналу эту информацию. «Действительно, такая тенденция есть: «Не все еще, к сожалению, поняли, что Max — это очень классно. И очень важно. И что-то придумывают. Но мы с этим будем бороться», — заявил он.

Федеральным законом не запрещается иметь два и больше смартфонов на человека, в настоящее время в документе лишь прописано, что гражданин не должен иметь более 20 сим-карт. Также на данный момент нет официальной информации о том, что в России будет введен подобный запрет на владение несколькими смартфонами одновременно. Такие меры не были озвучены ни правительством, ни другими официальными структурами. Возможность появления такого запрета также маловероятна, так как это противоречит принципам свободы выбора и личной собственности.

Материалы по теме:
Под колпаком. Компании зарабатывают миллиарды на продаже данных пользователей. Законно ли это?
Под колпаком.Компании зарабатывают миллиарды на продаже данных пользователей. Законно ли это?
19 июля 2021
«Научить противодействию» О киберугрозах и информационной безопасности в эпоху цифровизации
«Научить противодействию»О киберугрозах и информационной безопасности в эпоху цифровизации
9 февраля 2021

Канал «Кремлевская табакерка» пишет посты на русском языке и имеет чуть меньше 70 тысяч подписчиков. На момент написания новости он не зарегистрирован в Роскомнадзоре, как того требуют правила, установленные еще в начале этого года. В связи с этим возникают сомнения в существовании неназванного источника из правительства, который не давал комментариев крупным СМИ, при этом прокомментировал инфоповод незарегистрированному каналу в мессенджере. Более того, ранее этот канал был замечен в распространении фейков: «Невидимые дроны ВСУ», «Ниндзя на службе киевского режима» и так далее. В заключение, по данным хакеров, этом канал входит в список каналов, которыми руководят украинские центры информационно-психологических операций. «Примерно год назад мы продемонстрировали вам огромную сетку каналов украинского ЦИПсО, маскировавшихся под пророссийские ресурсы. Сегодня у нас продолжение этого материала — мы обнаружили, что лица, причем граждане России, которых в прошлый раз уличили в работе на врага, продолжили свои дела», — говорится в сообщении.

Информация о том, что россиянам могут запретить иметь два смартфона, чтобы они не имели возможность устанавливать мессенджер МАХ на «дублирующий» гаджет, не получила распространения в российских СМИ.

Материал подготовлен при участии ресурса по борьбе с фейками «Лапша Медиа».

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Путин рассказал о смене в руководстве России

    Путин призвал избегать замалчивания проблем в сфере миграции

    Стало известно о принятии Путиным решения по главе Генштаба

    В России назвали цель поездки Зеленского в ДНР

    Известный американский рэпер изменил тур по США ради концерта в Москве

    Россияне массово обеспокоились ЖКУ

    Диетолог подсказал неожиданный метод подавить аппетит

    Названа распространенная ошибка при сушке одежды

    Международные резервы России впервые превысили 700 миллиардов долларов

    Раскрыты подробности грандиозного музыкального события

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости