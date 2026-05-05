Лазарева заявила о пребывании россиян в режиме выживания

18:08, 5 мая 2026Интернет и СМИ

Телеведущая Лазарева заявила, что россияне пребывают в режиме выживания
Олег Давыдов (Редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости

Известная телеведущая Татьяна Лазарева (внесена Минюстом РФ в реестр иноагентов; внесена в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) заявила, что россияне пребывают в режиме выживания. Такое мнение она выразила в подкасте издания «Эхо» (признано в РФ нежелательной организацией) на YouTube.

«Люди базово, которые живут в России, простите за это обобщение, они привыкли к тому, что они выживают. Они не живут, они все время куда-то выживают», — сказала ведущая.

По словам Лазаревой, россиянам также приходится «карабкаться из грязи, из беспросветности», а их будущее «страшное». Она пояснила, что, в частности, имеет под этим в виду трудности с финансовым положением.

Ранее Лазарева раскритиковала особенности советского менталитета. Ведущая заявила, что россияне и жители постсоветских стран привыкли перекладывать ответственность на других людей и разные институты, а также не научились наслаждаться жизнью.

