Лазарева пожаловалась на советский менталитет

Телеведущая Татьяна Лазарева обвинила россиян в инфантильности

Известная телеведущая Татьяна Лазарева (внесена Минюстом РФ в реестр иноагентов; внесена в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) обвинила россиян в инфантильности и пожаловалась на особенности советского менталитета. На эту тему она высказалась в интервью журналистке Нино Росебашвили (внесена Минюстом РФ в реестр иноагентов), видео доступно на YouTube.

По мнению Лазаревой, россияне и жители постсоветских стран привыкли перекладывать ответственность на других людей и разные институты. «Вот это взращивалось в стране очень-очень долго, десятилетия. Вот и результат. Абсолютная какая-то инфантильность людей, нежелание задумываться, нежелание брать ответственность», — сказала она.

Лазарева также заявила, что люди из стран бывшего СССР не научились жить и наслаждаться жизнью, поскольку, как считает ведущая, им постоянно приходилось выживать.

Ранее Лазарева призналась, что понимает свою подписчицу-эмигрантку, которая тоскует по России. В то же время ведущая сочла, что новая жизнь за границей лучше возвращения на родину.