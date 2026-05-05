06:01, 5 мая 2026

Попытка порадовать парня-велосипедиста обернулась для девушки жжением в интимной области

Олег Давыдов (Редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: Tupungato / Shutterstock / Fotodom

Пользовательница Reddit с ником Funkywunkyy рассказала, как отправилась на прогулку со своим бойфрендом — заядлым велосипедистом. Поездка закончилась для девушки неприятными ощущениями в интимной зоне.

Автор поста рассказала, что в последний раз она каталась на велосипеде семь лет назад, когда ей было всего 11. «Я всегда ездила только по дорогам, а сегодня мы поехали в лес. При этом велосипеда у меня нет, а потому мама бойфренда любезно мне его одолжила. Вот только ее рост — 170 сантиметров, мой — 157. Даже опустив сиденье до упора, я едва касалась педалей кончиками пальцев», — написала автор.

Уже во время спуска с небольшого холма по тропе она поняла, что совершенно забыла, как управлять велосипедом. Это привело к первому падению с достаточно крутого обрыва, однако серьезных травм девушке удалось избежать. Спустя 15 метров ситуация повторилась: автор запуталась длинными шнурками в педалях и рухнула вниз по склону, а ее нога согнулась в «неудобном и неестественном положении», однако девушка вновь поднялась и продолжила поездку.

«Я была настолько напугана, что не обратила внимания на довольно сильное жжение в интимной зоне. Помните, я говорила, что этот велосипед слишком большой для меня? Это означало, что мне приходилось… вжиматься в седушку. Похоже, эта часть моего тела не очень хорошо себя чувствует, особенно при езде по очень неровной поверхности», — призналась девушка.

К тому времени, когда автор добралась домой, она была покрыта грязью и кровью, а также крайне неуклюже передвигалась. Ей пришлось устроить себе постельный режим, поскольку сидеть она теперь не может ни на одной поверхности.

Ранее другой пользователь Reddit столкнулся с неожиданным воздействием клюквенного сока на свой организм. Во время велопрогулки он решил спастись от жары, выпив почти четыре литра жидкости. После этого парень, по его словам, превратился в «уродливый фонтан фекалий».

