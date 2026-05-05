Радостный Гуф попал на видео после отмены приговора

РЕН ТВ: Рэпер Гуф доволен отменой приговора в его отношении

Радостный рэпер Алексей Долматов, известный под псевдонимом Гуф, попал на видео после отмены приговора. Соответствующее видео опубликовано в Telegram-канале Shot.

По данным канала, на заседании музыкант раскаялся и заявил, что ему до сих пор стыдно.

По информации канала, суд изменил приговор и знакомому рэпера.

«Я в России хорошо себя чувствую, но, когда надо мной висит условное, у меня двое детей, я артист, мне иногда надо выезжать куда-то попеть песни, в Казахстан там, Грузию. Никуда не собираюсь сваливать. Но когда висит условное, очень беспокоит меня. Поэтому я надеюсь на вашу справедливость, честность. И даже все вот эти журналисты знают, что я хороший парень», — сказал Гуф.

Как сообщает РЕН ТВ в своем Telegram-канале, выходя из суда, Долматов пообщался с журналистами.

По данным канала, музыкант доволен таким решением суда.

В разговоре с прессой Гуф заявил, что не хочет больше обеспечивать их такой работой. «Давайте по хорошим поводам встречаться», — сказал он. Кроме того, музыкант рассказал, что сейчас у него много дел в Москве и он не собирается уезжать за границу в ближайшее время.

Ранее сообщалось, что Московский областной суд прекратил уголовное дело в отношении Гуфа в связи с примирением с потерпевшим.

