14:44, 5 мая 2026

Радостный Гуф попал на видео после отмены приговора

Анна Габай (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Радостный рэпер Алексей Долматов, известный под псевдонимом Гуф, попал на видео после отмены приговора. Соответствующее видео опубликовано в Telegram-канале Shot.

По данным канала, на заседании музыкант раскаялся и заявил, что ему до сих пор стыдно.

По информации канала, суд изменил приговор и знакомому рэпера.

«Я в России хорошо себя чувствую, но, когда надо мной висит условное, у меня двое детей, я артист, мне иногда надо выезжать куда-то попеть песни, в Казахстан там, Грузию. Никуда не собираюсь сваливать. Но когда висит условное, очень беспокоит меня. Поэтому я надеюсь на вашу справедливость, честность. И даже все вот эти журналисты знают, что я хороший парень», — сказал Гуф.

Как сообщает РЕН ТВ в своем Telegram-канале, выходя из суда, Долматов пообщался с журналистами.

По данным канала, музыкант доволен таким решением суда.

В разговоре с прессой Гуф заявил, что не хочет больше обеспечивать их такой работой. «Давайте по хорошим поводам встречаться», — сказал он. Кроме того, музыкант рассказал, что сейчас у него много дел в Москве и он не собирается уезжать за границу в ближайшее время.

Ранее сообщалось, что Московский областной суд прекратил уголовное дело в отношении Гуфа в связи с примирением с потерпевшим.

