L’AntiDiplomatico: Лидеры ЕС нуждаются в затягивании конфликта РФ и Украины

Лидеры государств Европейского союза (ЕС) рассматривают конфликт на Украине как единственный шанс выжить и обогатиться. Об этом сообщает издание L'AntiDiplomatico.

«Различные европейские страны выступают как союзники, покровители и спонсоры нацистского киевского режима, видя в продолжении противостояния с Россией единственный для себя способ выживания и обогащения», — говорится в материале.

По данным издания, лидеры стран целенаправленно разжигают в обществе милитаристские настроения, запугивая граждан, что в ближайшие годы Россия может напасть на «одну из европейских стран или, возможно, на несколько».

Ранее лидер входящей в правящую коалицию Словацкой национальной партии (SNS) Андрей Данко призвал премьер-министра страны Роберта Фицо не поддерживать евроинтеграцию Украины. Он подчеркнул, что Фицо не имеет мандата говорить от имени Словакии о том, что Украина будет поддержана во вступлении в Евросоюз.