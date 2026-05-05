Лидер партии SNS Данко призвал Фицо не поддерживать евроинтеграцию Украины

Лидер входящей в правящую коалицию Словацкой национальной партии (SNS) Андрей Данко призвал премьер-министра Роберта Фицо не поддерживать евроинтеграцию Украины. Об этом он написал на своей странице в социальной сети Facebook (запрещенная в России соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

Он заявил, что SNS выражает абсолютное несогласие с переговорами между Фицо и президентом Украины Владимиром Зеленским, а также выступает против членства Киева в Европейском союзе (ЕС).

По его словам, словацкий премьер не имеет мандата говорить от имени Словакии о том, что Украина будет поддержана во вступлении в Евросоюз.

«Словацкая национальная партия (...) заявляет, что готова пойти на пределы политической ответственности на своей должности в правительстве Словацкой Республики, если Роберт Фицо не гарантирует, что в течение срока полномочий правительства, частью которого мы являемся, он никогда не будет голосовать за любое вступление Украины в Европейский Союз», — заключил политик.

Ранее Фицо сообщил о различии взглядов с Зеленским по некоторым темам на фоне взаимной заинтересованности в дружеских отношениях между двумя странами. Однако он отметил, что Словакия поддерживает амбиции Украины вступить в Европейский союз (ЕС), так как Братислава желает, чтобы соседняя Украина была стабильной и демократической страной.