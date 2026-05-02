Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
15:56, 2 мая 2026

Фицо сделал заявление после разговора с Зеленским

Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Ukrainian Presidential Press Service / Handout / Reuters

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо сообщил о различии взглядов с президентом Украины Владимиром Зеленским по некоторым темам на фоне взаимной заинтересованности в дружеских отношениях между двумя странами. Об этом после телефонного разговора с украинским лидером он заявил на своей странице в социальной сети Facebook (запрещенная в России соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

«Несмотря на то что у нас по некоторым темам различные взгляды, мы оба заинтересованы в хороших и дружеских отношениях между Словакией и Украиной», — написал он.

По словам главы словацкого правительства, Словакия поддерживает амбиции Украины вступить в Европейский союз (ЕС), так как Братислава желает, чтобы соседняя Украина была стабильной и демократической страной. Кроме того, премьер подтвердил Зеленскому, что никакое мирное соглашение в военном конфликте с Россией будет невозможно без согласия украинской стороны.

Уточняется, что Фицо и Зеленский договорились провести 4 мая краткую встречу на полях предстоящего в Ереване саммита Европейского политического сообщества.

Ранее Зеленский провел телефонный разговор с Фицо. Он поблагодарил премьер-министра Словакии за приглашение в Братиславу и позвал его посетить Киев.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok