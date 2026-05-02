Фицо сделал заявление после разговора с Зеленским

Фицо заявил о различии взглядов с Зеленским по некоторым темам

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо сообщил о различии взглядов с президентом Украины Владимиром Зеленским по некоторым темам на фоне взаимной заинтересованности в дружеских отношениях между двумя странами. Об этом после телефонного разговора с украинским лидером он заявил на своей странице в социальной сети Facebook (запрещенная в России соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

«Несмотря на то что у нас по некоторым темам различные взгляды, мы оба заинтересованы в хороших и дружеских отношениях между Словакией и Украиной», — написал он.

По словам главы словацкого правительства, Словакия поддерживает амбиции Украины вступить в Европейский союз (ЕС), так как Братислава желает, чтобы соседняя Украина была стабильной и демократической страной. Кроме того, премьер подтвердил Зеленскому, что никакое мирное соглашение в военном конфликте с Россией будет невозможно без согласия украинской стороны.

Уточняется, что Фицо и Зеленский договорились провести 4 мая краткую встречу на полях предстоящего в Ереване саммита Европейского политического сообщества.

Ранее Зеленский провел телефонный разговор с Фицо. Он поблагодарил премьер-министра Словакии за приглашение в Братиславу и позвал его посетить Киев.