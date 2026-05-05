19:36, 5 мая 2026

Россиян предупредили о вызывающих симптомы похмелья безалкогольных продуктах

Тренер Белоусова: Фастфуд и шоколад способны вызвать «продуктовое похмелье»
Александра Лисица

Фото: Игорь Евдокимов / Коммерсантъ

Употребление некоторых продуктов может вызывать так называемое продуктовое похмелье — головную боль, отечность, жажду и состояние разбитости, рассказала консультант по пищевому поведению, фитнес-тренер Екатерина Белоусова. О них специалистка предупредила россиян в беседе с изданием UfacityNews.ru.

По словам Белоусовой, вызывать продуктовое похмелье могут очень соленые продукты: фастфуд, различные снеки и соусы, колбасы, соленая рыба и полуфабрикаты. Кроме того, его провоцирует тяжелая и жирная еда (например, жирное мясо или майонез), если есть ее перед сном.

Спецалистка подчеркнула, что неприятные симптомы могут появиться и из-за сладостей и большого количества быстрых углеводов. Они вызывают скачки уровня сахара в крови, из-за чего человек и чувствует себя разбитым.

В число продуктов, которые вызывают продуктовое похмелье, Белоусова также включила энергетики, кофеин, шоколад и острые блюда. Она отметила, что симптомы могут возникать и при индивидуальной непереносимости некоторых продуктов.

При этом тренер уточнила, что реакция на эти продукты у каждого будет разной: она зависит от уровня стресса, качества сна, количества физической активности, чувствительности ЖКТ, гормонального фона и других факторов. «Если головные боли, сильная слабость, тошнота, отеки или проблемы с ЖКТ повторяются часто, лучше обратиться к врачу и не списывать проблемы только на "не тот продукт"», — добавила Белоусова.

Ранее кардиохирург Джереми Лондон предостерег от употребления сладких газированных напитков. Он назвал их «жидкой смертью» из-за высокой калорийности и большого содержания сахара.

