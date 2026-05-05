Российский подросток выкупил пункт выдачи заказов с одной целью

20:05, 5 мая 2026

В Мурино отдали под суд 16-летнего подростка за аферу на ₽1 млн с покупкой ПВЗ
Любовь Ширижик (Старший редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Максим Блинов / РИА Новости

В Мурино отдали под суд 16-летнего подростка за аферу на один миллион рублей с покупкой пункта выдачи заказов (ПВЗ). Об этом «Ленте.ру» сообщили в управлении Следственного комитета России по Ленинградской области.

Юноше вменяется статья 159 УК РФ («Мошенничество в особо крупном размере»). По данным следствия, он выкупил ПВЗ в Сертолово у местного предпринимателя, а затем, используя аккаунты в мобильном приложении, зарегистрированные на неустановленных лиц, заключил сделку на покупку видеокарт стоимостью свыше одного миллиона рублей.

Подросток не стал переводить продавцу оплату, но указал местом получения товара свой же ПВЗ. Дождавшись поступления видеокарт, он их вынес.

Ранее сообщалось, что в Красноярске владелец нескольких ПВЗ заработал на мошеннической схеме более 10 миллионов рублей.

