Российский подросток выкупил пункт выдачи заказов с одной целью

В Мурино отдали под суд 16-летнего подростка за аферу на ₽1 млн с покупкой ПВЗ

В Мурино отдали под суд 16-летнего подростка за аферу на один миллион рублей с покупкой пункта выдачи заказов (ПВЗ). Об этом «Ленте.ру» сообщили в управлении Следственного комитета России по Ленинградской области.

Юноше вменяется статья 159 УК РФ («Мошенничество в особо крупном размере»). По данным следствия, он выкупил ПВЗ в Сертолово у местного предпринимателя, а затем, используя аккаунты в мобильном приложении, зарегистрированные на неустановленных лиц, заключил сделку на покупку видеокарт стоимостью свыше одного миллиона рублей.

Подросток не стал переводить продавцу оплату, но указал местом получения товара свой же ПВЗ. Дождавшись поступления видеокарт, он их вынес.

