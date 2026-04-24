12:42, 24 апреля 2026

Российский бизнесмен придумал многомиллионную схему заработка на ПВЗ

В Красноярске владелец ПВЗ заработал на мошеннической схеме более 10 млн рублей
Варвара Митина (редактор)

Фото: Влад Некрасов / Коммерсантъ

В Красноярске владелец нескольких пунктов выдачи заказов (ПВЗ) заработал на мошеннической схеме более 10 миллионов рублей. Об этом «Ленте.ру» сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

В отношении него возбудили уголовное дело по статье 159 УК РФ («Мошенничество»). Утвержденное прокурором обвинительное заключение направлено в Ленинский районный суд Красноярска для рассмотрения по существу.

По версии следствия, с октября 2024 года по март 2025-го он арендовал несколько телефонных номеров и с их помощью заказывал на маркетплейсе товары с постоплатой на адреса своих ПВЗ. В основном это была офисная бумага большими партиями, а также другие ликвидные позиции.

Когда срок хранения доставленного товара подходил к концу, злоумышленник оформлял возврат, но заказы не отправлял, а оставлял себе. Впоследствии он продавал похищенное через объявления в интернете. Всего фигурант похитил свыше 5000 коробок офисной бумаги и другие товары на общую сумму более 10 миллионов рублей.

Ранее сообщалось, что в 2024 году годовая выручка 42 процентов владельцев ПВЗ не достигла и полумиллиона рублей.

