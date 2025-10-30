Заработок продавцов на российских маркетплейсах подсчитали

«Ведомости»: Среднегодовая выручка хозяина ПВЗ оказалась меньше миллиона рублей

В 2024 году годовая выручка 42 процентов владельцев пунктов выдачи заказов (ПВЗ) не достигла и полумиллиона рублей. Это показал опрос, проведенный Центром доказательной экспертизы Института Гайдара, результаты обнародовали «Ведомости».

Еще четверть опрошенных сообщили о выручке в размере от 500 тысяч до миллиона рублей в год. Меньше 20 процентов заработали от одного до двух миллионов. О выручке от двух миллионов рублей и больше заявили 14 процентов опрошенных. Таким образом, в среднем годовая выручка владельца ПВЗ по России составила 900 тысяч рублей.

Что касается продавцов, то средняя выручка ИП и ООО от продаж только через маркетплейсы достигает 37,5 миллиона рублей. Однако в случае самозанятых речь идет лишь о 880 тысячах рублей. Все дело в том, что они работают в условиях ряда ограничений. Например, запрета продажи товаров не своего производства, а также лимита по доходам в год в размере 2,4 миллиона рублей.

31 процент продавцов пожаловался на сильную конкуренцию, а 30 процентов — на высокую комиссию с продаж. Большая доля возврата товаров огорчила 23 процента опрошенных, еще 22 процента недовольны навязыванием скидок, а 21 процент — получением штрафов.

До этого руководитель Банка России Эльвира Набиуллина сочла скидки маркетплейсов при оплате товаров не совсем справедливой формой конкурентной борьбы.