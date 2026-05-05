Школы региона России в 1000 километров от границы перевели на дистант после атаки ВСУ

Минобразования Чувашии перевело школы и техникумы на дистанционное обучение

Ряд образовательных учреждений Чувашии, находящейся в 1000 километрах от границы, перевели на дистанционное обучение из-за угрозы атаки беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщило Минобразования региона в мессенджере «Макс».

По словам главы ведомства Дмитрия Захарова, мера коснулась школ и техникумов. Он также призвал родителей воздержаться от посещения детьми детсадов.

Ранее в Минздраве региона сообщили, что в результате атаки ВСУ пострадали три человека. У двоих зафиксировали незначительные травмы, они лечатся амбулаторно. Еще один местный житель находится в состоянии средней степени тяжести.

В сети также появилось видео со звуками работы сирены оповещения о воздушной опасности во время налета.

