Tasnim: США ударили по двум шедшим с грузами в Иран гражданским катерам

США ударили по двум гражданским катерам, которые перевозили товары из Омана в Иран. Об этом сообщает Tasnim со ссылкой на военный источник в ИРИ.

В материале говорится, что в результате расследования было установлено, что американские вооруженные силы атаковали два небольших судна с гражданскими грузами, следовавших из Эль-Хасаба на побережье Омана в сторону Ирана.

Источник уточняет, что погибли пять человек. Вашингтон описал случившееся как успешную операцию якобы против иранских военных катеров.

Президент США Дональд Трамп хочет избежать новых бомбардировок Ирана.