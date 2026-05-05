Ученая описала произошедшие на грани жизни и смерти видения

Mirror: Биолог Хонкала рассказала, что трижды была на грани жизни и смерти

Морской биолог Ингрид Хонкала описала видения, которые произошли, когда она была на грани жизни и смерти. О них ученая рассказала в беседе с изданием Mirror.

По словам Хонкала, она была в критической ситуации три раза в жизни: в два года она упала в бак с ледяной водой, в 25 лет попала в аварию, а в 52 года во время операции пережила сильное падение давления.

Ученая рассказала, что когда она упала в детстве в воду, она почувствовала, как ее сознание отделилось от тела. «Я видела маленькую себя, безжизненно плавающую в воде. В тот момент я чувствовала себя не ребенком, а чистым сознанием, полем осознания и света. Не было ни ощущения времени, ни страха, ни мыслей. Вместо этого было глубокое понимание того, что все в мире взаимосвязано», — добавила она.

Как заявила Хонкала, тогда она также почувствовала, что может связаться со своей матерью, которая шла на работу. Мать вернулась домой и обнаружила дочь в баке. «Горничная, которая должна была присматривать за детьми, была в другой комнате, слушала радио и понятия не имела, что произошло», — уточнила биолог.

В два других раза ученая испытывала то же умиротворение, но к нему добавились видения. Хонкала утверждает, что разговаривала с загадочными светящимися существами, не использовавшими устную речь.

Морской биолог также заявила, что именно этот опыт и привел ее к занятиям наукой. «Я хотела понять природу реальности с помощью наблюдений и исследований. В течение многих лет я концентрировалась на научной карьере и редко говорила публично о своих духовных переживаниях. Однако со временем пришла к выводу, что наука и духовность не обязаны конфликтовать — они могут просто исследовать одну и ту же тайну с разных точек зрения», — подчеркнула Хонкала.

