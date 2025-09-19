Забота о себе
10:33, 19 сентября 2025

Переживший несколько клинических смертей мужчина рассказал о своем опыте

Metro: Американец рассказал, что во время клинической смерти видел свет
Фото: hxdbzxy / Shutterstock / Fotodom

Житель США Рэй Катания, переживший несколько клинических смертей, рассказал о своем опыте. Его историю опубликовало издание Metro.

57-летнему американцу было 20 лет, когда в его доме случилось возгорание, в результате которого он надышался угарным газом. Из-за этого он не мог пошевелить ногами и, услышав шум полицейских раций и пожарных машин, подтянулся на одной руке и упал на пол, ударившись головой. «Я ничего не почувствовал, потому что больше не был в этом теле. Я парил над ним, в углу своей комнаты, и смотрел вниз. Я видел свое безжизненное тело», — рассказал он.

По словам мужчины, комната в его видении была идеальной квадратной формы, а цвета — более насыщенными, чем в жизни. «Я мог бы точно сказать, какой спортивный костюм был на мне. И я промок насквозь, потому что первое, что делаешь, умирая, — это описываешься», — признался он. В другом углу комнаты Катания заметил источник света в виде конуса, благодаря которому почувствовал «любовь, безболезненность, покой, радость, просветление» и ощутил себя частью этого света. Неизвестное существо позвало его в конус, однако после этого отец ворвался в комнату и поднял его тело с пола. Затем Катания очнулся на первом этаже дома в гостиной уже во время реанимации.

Рэй полностью восстановился, хотя по дороге в больницу пережил еще несколько клинических смертей. Когда он рассказал семье и друзьям об опыте выхода из тела, его назвали сумасшедшим, но сам мужчина себя таким не считает и даже написал книгу о своем опыте. «Загробная жизнь определенно существует. В конце концов мы все едины, мы все — часть этого света», — заключил он.

Ранее бывший геодезист Мартин Пикард рассказал о ранних симптомах болезни Паркинсона, которые возникли у него задолго до постановки диагноза. В 2005 году у него начались проблемы со сном, его стали преследовать реалистичные кошмары.

