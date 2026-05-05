В НАТО заявили о серьезном отставании от оппонентов по одному показателю

11:30, 5 мая 2026

В НАТО зафиксировали серьезное отставание от оппонентов по числу кораблей
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)
Фото: Sean Gallup / Getty Images

Страны НАТО столкнулись с резким сокращением военно-морских сил (ВМС) и уступают оппонентам по этому показателю. Такое заявление сделал французский адмирал и главнокомандующий объединенными силами НАТО по трансформации Пьер Вандье в разговоре с греческой газетой Kathimerini.

«Мы отстали. Военно-морские силы значительно сократились», — сказал представитель альянса. Военачальник не стал уточнять, каких именно противников имеет в виду, говоря об отставании.

По мнению адмирала, нехватку боевых кораблей можно компенсировать за счет широкого применения беспилотников. Вандье предложил использовать дроны, в том числе для патрулирования стратегически важных морских проливов.

Ранее высокопоставленный член немецкого парламента Метин Хакверди заявил, что решение администрации США не размещать крылатые ракеты в Германии создает серьезную угрозу для альянса. По его словам, оно создает брешь «в сдерживании НАТО против России».

