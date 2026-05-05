Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
08:43, 5 мая 2026Мир

В Германии назвали последствия отказа США от размещения ракет

Хакверди: Отказ США от размещения ракет в Германии создает брешь в обороне НАТО
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Fabian Bimmer / Reuters

Решение администрации США не размещать крылатые ракеты в Германии создает серьезную угрозу. Об этом заявил высокопоставленный член немецкого парламента от Социал-демократической партии, входящей в правящую коалицию во главе с канцлером Фридрихом Мерцем Метин Хакверди, сообщает Politico.

«Это решение в конце концов опасно. Оно создает брешь в сдерживании НАТО против России» — сказал Хакверди представляющий Социал-демократическую партию входящую в правящую коалицию Фридриха Мерца.

Ранее лидер партии BSW (ранее — партия «Союз Сары Вагенкнехт — за разум и справедливость»), Сара Вагенкнехт назвала отмену размещения американских ракет лучшей новостью для безопасности страны. Она назвала ужасающей мысль о том, что президент США Дональд Трамп оказался бы во главе ракетного комплекса, способного решать вопросы войны и мира в Германии.

По мнению Вагенкнехт, ФРГ не нуждается в американских войсках или наступательном оружии. Вместо этого она призвала вернуться к новой восточной политике, ориентированной на разрядку напряженности и восстановление доверия, чтобы Европа не оказалась втянутой в ядерный конфликт.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Украина атаковала нефтезавод в Ленобласти

    Россиянам назвали повышающую риск слепоты группу препаратов

    В Москве объявили «желтый» уровень погодной опасности

    На Западе начали терять терпение из-за Трампа

    В США усомнились в высадке астронавтов на Луну в 2028 году

    Россиянин показал простой способ удобно спать в самолете и вызвал споры в сети

    Вероятность затяжной грозы в Москве оценили

    В России из аптек пропали жизненно важные лекарства от рака

    В ВСУ от пропаганды ЛГБТ перешли к угрозам

    Москва приблизилась к новому рекорду

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok