В Германии оценили указ Трампа о выводе войск из ФРГ

Вагенкнехт назвала указ Трампа о выводе войск из Германии хорошей новостью

Лидер партии BSW (ранее — партия «Союз Сары Вагенкнехт — за разум и справедливость»), Сара Вагенкнехт назвала отмену размещения американских ракет лучшей новостью для безопасности страны. Такое заявление она сделала в социальной сети X.

«Если вывод американских войск приведет к отмене развертывания ракет средней дальности, это будет лучшей новостью для нашей безопасности за долгое время», — написала политик. Она назвала ужасающей мысль о том, что президент США Дональд Трамп оказался бы во главе ракетного комплекса, способного решать вопросы войны и мира в Германии.

По мнению Вагенкнехт, ФРГ не нуждается в американских войсках или наступательном оружии. Вместо этого она призвала вернуться к новой восточной политике, ориентированной на разрядку напряженности и восстановление доверия, чтобы Европа не оказалась втянутой в ядерный конфликт.

Ранее немецкий политолог Карло Масала заявил, что решение Трампа о пересмотре планов по размещению американского дальнобойного оружия в Германии является сигналом для российского лидера Владимира Путина. По мнению эксперта, таким образом Трамп дал понять, что США отступают от своей центральной роли гаранта безопасности Европы.