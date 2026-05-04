В Германии рассказали о сигнале Трампа для Путина

Масала: Трамп послал сигнал Путину, пересмотрев решение о размещении войск в ФРГ

Решение президента США Дональда Трампа о пересмотре планов по размещению американского дальнобойного оружия в Германии является сигналом для российского лидера Владимира Путина, считает немецкий политолог Карло Масала. Об этом он высказался в разговоре с Financial Times (FT).

По мнению эксперта, таким образом Трамп дал понять, что США отступают от своей центральной роли гаранта безопасности Европы. «Мы это и так знали. Но теперь это материализовалось в плане возможностей», — отметил он.

Ранее FT сообщила, что США намерены пересмотреть планы по размещению батальона с дальнобойным вооружением в Германии в рамках запланированного сокращения своего военного присутствия в стране.