02:24, 4 мая 2026Мир

В Германии рассказали о сигнале Трампа для Путина

Масала: Трамп послал сигнал Путину, пересмотрев решение о размещении войск в ФРГ
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Гавриил Григоров / Pool / РИА Новости

Решение президента США Дональда Трампа о пересмотре планов по размещению американского дальнобойного оружия в Германии является сигналом для российского лидера Владимира Путина, считает немецкий политолог Карло Масала. Об этом он высказался в разговоре с Financial Times (FT).

По мнению эксперта, таким образом Трамп дал понять, что США отступают от своей центральной роли гаранта безопасности Европы. «Мы это и так знали. Но теперь это материализовалось в плане возможностей», — отметил он.

Ранее FT сообщила, что США намерены пересмотреть планы по размещению батальона с дальнобойным вооружением в Германии в рамках запланированного сокращения своего военного присутствия в стране.

