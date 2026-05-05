Военный раскрыл цель ударов ВСУ

Дандыкин назвал целью ударов ВСУ по нефтезаводам сокращение поставок сырья из РФ

Сокращение поставок российской нефти и, соответственно, сокращение прибыли России — цель ударов Вооруженных сил Украины (ВСУ) по нефтезаводам, считает военный эксперт капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин. Об этом специалист рассказал в беседе с «Лентой.ру».

«Прежде всего они хотят, чтобы поставки нефти в связи с известными событиями сократились, соответственно, сократится и получение большей прибыли. Если кто-то останавливает суда с этой целью, то ВСУ бьют по Туапсе, по Ленобласти, по Приморску — там, где терминалы пытаются бить. Для них это главное. Для них и для тех, кто их направляет», — заявил Дандыкин.

В ночь на 5 мая в промзоне в Киришах в Ленинградской области после атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) вспыхнул пожар. Губернатор региона Александр Дрозденко сообщил, что основной целью удара был расположенный в городе нефтезавод. По словам чиновника, пожар уже удалось локализовать. Он также добавил, что жертв в Киришах нет.

