08:27, 5 мая 2026Россия

Украина атаковала нефтезавод в Ленобласти

Губернатор Дрозденко заявил о пожаре после атаки ВСУ и назвал целью нефтезавод
Марк Леонов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Evgeniy Maloletka / AP

В промзоне в Киришах в Ленобласти вспыхнул пожар после атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ), основной целью которой был расположенный в городе нефтезавод. Об этом заявил губернатор региона Александр Дрозденко.

По словам чиновника, пожар уже удалось локализовать. «Пожар в промзоне Кириши локализован, завершаются работы по тушению. Основной целью противника был КИНЕФ (Киришинефтеоргсинтез)», — заявил он. Дрозденко добавил, что жертв в городе, который атаковала Украина, нет.

Также он назвал число сбитых над регионом беспилотников — по его словам, над Ленобластью уничтожили 29 летательных аппаратов.

Ранее Минобороны России выпустило заявление о массированной атаке ВСУ перед объявленным Киевом режимом тишины.

