Автомобилист обменял редчайший спорткар на покемонов

Американец променял свой лимитированный Audi R8 V10 на карточки с покемонами

Американец Джефф Притчетт похвастался своим новым приобретением. Он обменял свой редчайший спорткар Audi R8 на коллекционные карточки с покемонами. В свое время таких машин было собрано только 30 экземпляров, пишет портал Auto.ru.

Audi R8 ушла новому владельцу всего за два комплекта карточек из серии Sun & Moon, которые выпускали с 2017 по 2019 год. К слову, цена на них от года к году растет. Один комплект оценивается в 75 тысяч долларов, второй — в 65 тысяч (за оба — 140 тысяч долларов или почти 11 миллионов рублей).

Купе Audi R8 V10 Exclusive Selection Edition 2012 года было оснащено 5,2-литровым десятицилиндровым двигателем мощностью 525 лошадиных сил, работающим в паре с шестиступенчатой механической коробкой передач и системой полного привода quattro.

Версия Exclusive Selection Edition отличается белым цветом кузова Ibis White и черными глянцевыми акцентами Brilliant Black. В оснащение также входят 19-дюймовые двухцветные колеса и карбоновые вставки в салоне.

Источник сообщает, что на популярной онлайн-площадке Audi R8 V10 2012 года с пробегом от 40 до 80 тысяч километров предлагаются по цене от 120 до 140 тысяч долларов (от 9 до 11 миллионов рублей).

