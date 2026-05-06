В Европе впервые запустили службу роботакси

В Хорватии заработало первое в Европе роботакси с ценой 1,99 евро за поездку

В столице Хорватии Загребе запустили первую в Европе коммерческую службу роботакси. В распоряжении местного стартапа Verne находятся десять электрокроссоверов Arcfox Alpha T5 (BAIC Motor), оснащенных программным обеспечением автономного вождения от Pony AI Incorporated. Об этом сообщает Bloomberg.

Поездка в пределах зоны обслуживания площадью около 57 километров обойдется пассажиру в фиксированные 1,99 евро (около 176 рублей). В зону обслуживания роботакси входит главный международный аэропорт Хорватии. Забронировать поездку можно через приложение Verne. Согласно местным правилам, в салоне пока присутствует оператор безопасности, однако сама поездка проходит полностью автономно.

Проект Verne поддерживает Мате Римац — хорватский предприниматель, который занимается производством электрических гиперкаров. Также под его контролем находится бренд Bugatti.

По словам генерального директора роботакси Марко Пейковича, в настоящее время доступ к сервису имеют около 300 человек, еще четыре тысячи находятся в листе ожидания, который постоянно увеличивается.

