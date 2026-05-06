Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Авто
ВсеТест-драйвНовинкиРемонтНа дорогахТехнологииАвторынокЗаконы
19:15, 6 мая 2026Авто

В Европе впервые запустили службу роботакси

В Хорватии заработало первое в Европе роботакси с ценой 1,99 евро за поездку
Марина Аверкина

Фото: Wikipedia

В столице Хорватии Загребе запустили первую в Европе коммерческую службу роботакси. В распоряжении местного стартапа Verne находятся десять электрокроссоверов Arcfox Alpha T5 (BAIC Motor), оснащенных программным обеспечением автономного вождения от Pony AI Incorporated. Об этом сообщает Bloomberg.

Поездка в пределах зоны обслуживания площадью около 57 километров обойдется пассажиру в фиксированные 1,99 евро (около 176 рублей). В зону обслуживания роботакси входит главный международный аэропорт Хорватии. Забронировать поездку можно через приложение Verne. Согласно местным правилам, в салоне пока присутствует оператор безопасности, однако сама поездка проходит полностью автономно.

Проект Verne поддерживает Мате Римац — хорватский предприниматель, который занимается производством электрических гиперкаров. Также под его контролем находится бренд Bugatti.

По словам генерального директора роботакси Марко Пейковича, в настоящее время доступ к сервису имеют около 300 человек, еще четыре тысячи находятся в листе ожидания, который постоянно увеличивается.

Ранее компания Илона Маска — Tesla — сообщила о сервисной кампании, которая касается снятого с производства дешевого заднеприводного пикапа Cybertruck. Речь идет о 173 машинах с базовыми 18-дюймовыми колесами. Причиной стала вероятность отсоединения колеса во время движения.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    На границе с Россией могут появиться несколько тысяч американских солдат. Что об этом известно?

    Бывший стилист рассказал о беспорядочном сексе звезд в туалетах на Met Gala

    Макрон сделал заявление после разговора с президентом Ирана

    Костя Цзю отреагировал на завоевание сыном титула чемпиона мира

    Звезда «Кадетства» назвал любимые фильмы военных лет

    Мужчина не выжил после удара головой о стеклянную дверь на курорте

    Медведь напал на человека возле школы

    Появились подробности о лечении пострадавших при ударах ВСУ по Чебоксарам

    Россиянин восемь дней прятался после изнасилования бывшей и попытки ее похитить

    Молдавия выставит России счет за повреждение линии электропередачи

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok