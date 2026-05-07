07:13, 7 мая 2026

Названы самые уязвимые перед солнцем части автомобиля

Автоэксперт Петров: Нагрев автомобиля под солнцем грозит выгоранием пластика
Карина Мирзоян
Карина Мирзоян

Фото: Мария Купцова / «Лента.ру»

Современные автомобили проектируют с запасом прочности, поэтому они рассчитаны на стоянку в самых разных условиях, включая палящее солнце, однако не стоит исключать негативные последствия, рассказал «Ленте.ру» директор департамента по работе с партнерами СТО «UREMONT» Александр Петров.

«Экстремальный нагрев под солнцем в первую очередь бьет по салонному пластику. Он может потрескаться, изменить свой оттенок — проще говоря, выгореть. На эксплуатационные характеристики автомобиля это никак не повлияет, однако при будущей продаже потенциальный покупатель неизбежно задаст вопросы и это может стать основой для ненужного вам торга», — пояснил эксперт.

По его словам, если часто оставлять автомобиль под палящим солнцем, то может пострадать лакокрасочное покрытие.

«Лак потеряет глянец, а поверхность станет меловой. На темных машинах это проявляется в качестве характерного сероватого налета. На эксплуатационные характеристики это не повлияет, но товарный вид будет безнадежно испорчен», — предупредил Петров.

При этом с технической стороны двигатель, коробка и тормозная система не пострадают даже при длительной стоянке. Однако перед запуском автомобиля, который стоял под солнцем месяц-другой, необходимо проверить аккумулятор на предмет вздутия, посоветовал эксперт. Если он деформирован, то лучше не рисковать и не заводить машину.

«Улетая в летний отпуск на пару недель, лучше не жадничать и оставить машину на крытом паркинге или хотя бы под тентом, чтобы потом не тратить нервы и деньги на возвращение эстетического вида», — добавил Петров.

Автоэксперт, автоюрист Дмитрий Славнов ранее напомнил, что сотрудник ГИБДД имеет право запретить эксплуатацию автомобиля и отправить его на штрафстоянку при наличии ряда критических неисправностей. Он отметил, что самая важная из них — это неисправная тормозная система, а именно горящая лампочка АБС на приборной панели.

