07:08, 29 апреля 2026АвтоЭксклюзив

Автомобилистов предупредили о возможной эвакуации машины при одной неисправности

Автоюрист Славнов: При поездках с горящей лампочкой АБС машину эвакуируют
Анастасия Бердникова
Анастасия Бердникова (корреспондент отдела оперативной информации)

Фото: Павел Лисицын / РИА Новости

Сотрудник ГИБДД имеет право запретить эксплуатацию автомобиля и отправить его на штрафстоянку при наличии ряда критических неисправностей, напомнил автоэксперт, автоюрист Дмитрий Славнов. В разговоре с «Лентой.ру» он указал, что самая важная из них — это неисправная тормозная система, а именно горящая лампочка АБС на приборной панели.

«Если горит значок АБС, то, соответственно, управлять транспортным средством вы не можете — это как минимум небезопасно. Машину с такой неисправностью эксплуатировать нельзя, и она идет на штрафстоянку до устранения поломки. Сотрудник ГИБДД может увидеть проблему, просто взглянув на сигнальные лампочки на приборной панели», — предупредил автоэксперт.

Кроме того, Славнов обратил внимание, что инспекторы отмечают любые изменения в конструкции автомобиля, например, использование фитингов при соединении магистральных трубок вместо цельной медной трубки. Для дальнобойщиков, объяснил он, это частая, но опасная доработка: при повышении давления соединение может разорвать.

«На самом деле таких поломок, влекущих штрафы, просто сотня. Открываете статью 12.5 КоАП РФ — там они все перечислены. Огромный список», — заключил автоюрист.

Ранее судебный юрист, эксперт по безопасности электронных сделок и сделок с недвижимостью, общественный деятель Илья Васильчук предупредил, что мытье автомобиля на дачном участке может обернуться для россиян штрафом за нарушение экологических и санитарных норм. По его словам, вода после мойки машины относится к отходам из-за содержания нефтепродуктов и химических веществ, поэтому с ней необходимо обращаться соответствующим образом. В противном случае нарушитель рискует получить штраф от двух до трех тысяч рублей.

