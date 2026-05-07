20:27, 7 мая 2026Наука и техника

Су-57 испытают с «Изделием 177»

«Ростех»: В 2025 году начали летные испытания Су-57 с новым двигателем
Даниил Иринин (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Нина Падалко / РИА Новости

Объединенная двигателестроительная корпорация (ОДК) и Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК) в 2025 году начали летные испытания самолета пятого поколения Су-57 с новыми двигателями. Об этом в ходе встречи с президентом России Владимиром Путиным сообщил гендиректор госкорпорации «Ростех» Сергей Чемезов, слова которого приводит Кремль.

По словам Чемезова, новые силовые агрегаты «Изделие 177» позволят самолету летать на сверхзвуковой скорости без использования форсажа.

«[Двигатель] обладает увеличенным ресурсом, то есть дает возможность совершать более длительное количество полетов без ремонта», — сказал глава корпорации.

Первые серийные Су-57 получили двигатели АЛ-41Ф1. Параллельно конструкторы работали над двигателем второго этапа АЛ-51Ф1 («Изделие 30»).

В декабре стало известно, что Су-57 совершил первый полет с новым двигателем «Изделие 177». Самолет поднял в воздух заслуженный летчик-испытатель России Роман Кондратьев.

