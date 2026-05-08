11:26, 8 мая 2026Интернет и СМИ

Телеведущая с редкими заболеваниями получит печень от зрителя

New York Post: Телезритель станет донором печени для бывшей телеведущей Макгорри
Маргарита Щигарева
Фото: @amymcgorrynews

В США бывшая телеведущая Эми Макгорри, у которой нашли два редких заболевания, получит донорскую печень от зрителя. Об этом она сообщает New York Post.

Донором станет зритель телеканала News 12, на котором Макгорри ранее работала. Уточняется, что телезритель принял такое решение после того, как увидел выпуск о том, что бывшей ведущей нужен орган.

Детали о доноре, такие как пол или возраст, не раскрываются. При этом известно, что необходимые анализы уже пройдены. Макгорри сделают операцию в июне.

У бывшей ведущей две редкие болезни: аутоиммунный гепатит и первичный билиарный холангит О том, что ей нужна новая печень, стало известно в феврале. Сообщалось, что из-за заболеваний у Макгорри возникает опасное для жизни внутреннее кровотечение.

Ранее новозеландская радиоведущая Мелани Хомер, заболевшая агрессивным видом рака, рассказала о победе над недугом. Она заявила, что последний анализ показал отсутствие онкологического заболевания.

