Силы ПВО сбили еще два беспилотника на подлете к Москве

Собянин: Силы ПВО уничтожили еще два БПЛА на подлете к Москве

Силы противовоздушной обороны (ПВО) сбили еще два беспилотника, летевших на Москву. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

«Силами ПВО Минобороны уничтожено два БПЛА, летевших на Москву», — отметил градоначальник. На место падения обломков прибыли сотрудники экстренных служб. Таким образом, число сбитых на подлете к столице беспилотников достигло 109 с момента начала режима прекращения огня.

8 мая в 00:00 мск вступило в силу объявленное президентом перемирие в связи с празднованием 81-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. Как сообщили в Минобороны, Россия прекратила боевые действия в зоне специальной военной операции.

