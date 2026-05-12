Дело поставщика некачественных деталей для концерна «Калашников» передали в другой суд

В Химках осудят поставщика некачественных деталей для концерна «Калашников»

Об этом сообщает ТАСС.

Он обвиняется по статьям 159 («Мошенничество») и 226.1 («Контрабанда частей огнестрельного оружия организованной группой») УК РФ.

По данным агентства, защитой заявлено о неподсудности данного уголовного дела Октябрьскому районному суду Иваново. С учетом того, что пять эпизодов контрабанды были совершены в месте выпуска товаров на территорию России через Шереметьевскую таможню, расположенную в Химках, суд принял решение о направлении уголовного дела по подсудности в Химкинский городской суд, где продолжится его рассмотрение.

Ивановский суд не отпустил из СИЗО единственного фигуранта, который находится под стражей и продлил ему меру пресечения еще на пять месяцев.

В ноябре 2024 года в Иваново возбудили дело о хищении средств у концерна «Калашников». Сообщалось, что с 11 октября 2023 года по 13 ноября 2024-го неустановленные лица из числа представителей компании закупили в Китае детали по цене заведомо ниже стоимости, установленной договорами подряда, и осуществили их поставку концерну. Морохов стал первым фигурантом в деле. Его заключили под стражу в ноябре 2024 года по обвинению в причинении концерну ущерба более чем на 32 миллиона рублей.

