Появились подробности о поставке фальсификата из Китая на десятки миллионов «Калашникову»

В Ивановской области состоится суд по делу о хищении 37,7 млн у «Калашникова»

В Ивановской области прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу о хищении 37,7 миллиона рублей у концерна «Калашников» при выполнении государственного оборонного заказа. Об этом пишет ТАСС.

Материалы дела, которые составили более 40 томов, направлены в Октябрьский районный суд Иванова.

По версии следствия, в период с октября 2023 по ноябрь 2024 года технический директор подрядной организации «Интертехника», гендиректор компании «Ивановские ковши» Алексей Морохов, соучредитель «Интертехники» Алексей Леденев и экс-директор «Интертехники» Юрий Чернышев закупили в Китае контрафактные детали по цене значительно ниже договорной. Эти детали поставлялись «Калашникову» в рамках госзаказа, однако они не соответствовали техническим требованиям. Похищенными средствами фигуранты распорядились по своему усмотрению.

Ранее в Москве арестовали экс-директора концерна «Калашников» Ксению Гращенкову.

