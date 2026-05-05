Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
07:35, 5 мая 2026Силовые структуры

Появились подробности о поставке фальсификата из Китая на десятки миллионов «Калашникову»

В Ивановской области состоится суд по делу о хищении 37,7 млн у «Калашникова»
Владимир Шарапов
Владимир Шарапов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Svetlana Vozmilova / Global Look Press

В Ивановской области прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу о хищении 37,7 миллиона рублей у концерна «Калашников» при выполнении государственного оборонного заказа. Об этом пишет ТАСС.

Материалы дела, которые составили более 40 томов, направлены в Октябрьский районный суд Иванова.

По версии следствия, в период с октября 2023 по ноябрь 2024 года технический директор подрядной организации «Интертехника», гендиректор компании «Ивановские ковши» Алексей Морохов, соучредитель «Интертехники» Алексей Леденев и экс-директор «Интертехники» Юрий Чернышев закупили в Китае контрафактные детали по цене значительно ниже договорной. Эти детали поставлялись «Калашникову» в рамках госзаказа, однако они не соответствовали техническим требованиям. Похищенными средствами фигуранты распорядились по своему усмотрению.

Ранее в Москве арестовали экс-директора концерна «Калашников» Ксению Гращенкову.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Он хитрец». Трамп рассказал о своем отношении к Зеленскому и признал потерю Украиной территорий

    Онищенко оценил риски вспышки хантавируса в России из-за туристов с нидерландского лайнера

    Жители столицы региона России в 1000 километрах от границы сняли видео во время атаки ВСУ

    Назван способ получить рельефный пресс без спортзала

    Финский премьер попал в неловкую ситуацию из-за Зеленского

    Девушка оказалась в секс-рабстве в отеле Пакистана, забеременела и лишилась ребенка

    Лжегенерал пообещал решить проблемы российского бизнесмена за сотню миллионов

    В ВСУ решили усилить пропаганду ЛГБТ

    Москвичам пообещали аномальную погоду

    Минобороны России выпустило заявление о массированной атаке ВСУ перед режимом тишины

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok