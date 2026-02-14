Реклама

09:27, 14 февраля 2026

В России арестовали бывшего директора крупного оружейного концерна

В Москве арестовали экс-директора концерна «Калашников» Гращенкову
Артем Соколов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Табылды Кадырбеков / РИА Новости

В Москве арестовали экс-директора концерна «Калашников» Ксению Гращенкову. Об этом сообщает ТАСС.

По данным агентства, Гращенкова была директором по закупкам и логистике в концерне. Она задержана в ходе предварительного расследования по уголовному делу о многомиллионном мошенничестве.

Как уточняет агентство, она обвиняется по статье 201.1 УК РФ («Злоупотребление полномочиями при выполнении государственного оборонного заказа»). Уголовное дело возбуждено в ноябре 2025 года, а в феврале 2026 года Замоскворецкий суд Москвы продлил ей срок ареста на два месяца.

Ранее сообщалось, что бывшего гендиректора оборонного завода уличили в завышении цен в российском регионе.

