Экс-гендиректора оборонного завода уличили в завышении цен в российском регионе

В Ростове-на-Дону возбудили уголовное дело в отношении бывшего генерального директора завода «Горизонт». Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении ФСБ России.
По данным силовиков, экс-руководитель предприятия в 2023 году давал указания подчиненным вносить в расчетно-калькуляционные материалы завышенные показатели себестоимости производства военной продукции. Ее изготавливали в рамках госзаказа.
Дело расследуется по части 2 статьи 201.1 («Злоупотребление полномочиями при выполнении государственного оборонного заказа») УК РФ.
Ранее сообщалось, что в Чите суд дал девять лет колонии жителю Красноярска за 40 банковских переводов.