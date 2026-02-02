Россиянин сел на девять лет из-за 40 банковских переводов

2-й Восточный окружной военный суд в Чите приговорил к девяти годам заключения жителя Красноярска по делу о финансировании экстремистской деятельности и терроризма. Об этом «Ленте.ру» сообщили в прокуратуре Забайкальского края.

Следствие и суд установили, что с 2021 года по март 2024 года мужчина через банковское приложение в своем телефоне перевел более 40 раз деньги в организацию, которая в России признана экстремистской и террористической. Общая сумма переводов составила 95 тысяч рублей.

Первые два года фигурант проведет в тюрьме, оставшийся срок в колонии строгого режима.

