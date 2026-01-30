Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
08:20, 30 января 2026Силовые структуры

Просившую гражданство Украины россиянку из нацбата «Айдар» объявили в международный розыск

Россиянку Юлию Толопу из батальона «Айдар» приговорили к 9 годам колонии
Владимир Седов
Владимир Седов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Ruslan Yarocky / Globallookpress.com

Россиянку из украинского националистического батальона «Айдар» (признан террористической организацией, запрещен в России) Юлию Толопу, просившую гражданство Украины, заочно приговорили к девяти годам колонии и объявили в международный розыск. Об этом в Telegram-канале сообщает Следственный комитет России.

Как установил суд, Толопа в 2014 году добровольно приехала на Украину и вступила в батальон, после чего прошла подготовку и в 2014-2015 годах в качестве командира БМП-2 принимала участие в боях на территории ЛНР и ДНР.

В декабре 2016-го Толопа облила томатным соком лидера Радикальной партии Олега Ляшко. Инцидент произошел в кулуарах Верховной Рады. Военнослужащая объяснила, что воевала в Донбассе на стороне Киева, обратилась к Ляшко с просьбой помочь ей получить гражданство Украины, но так и не смогла решить этот вопрос.

Год спустя она обращалась с аналогичной просьбой к Петру Порошенко (внесен Росфинмониторингом в список лиц, причастных к экстремистской деятельности или терроризму), который также отказал Толопе в получении украинского гражданства.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Мерц прокомментировал приостановку ударов по Киеву и другим городам Украины

    Трамп заявил о согласии Путина приостановить удары по Киеву. Кому это выгодно и чем закончилось «первое энергетическое перемирие»

    Корабль пришельцев или секретное оружие России. Чем оказался загадочный астероид, угрожавший Земле

    Россия рассказала о праве на ответ трем странам НАТО после их враждебных мер

    Опровергнут распространенный миф о больших пенисах

    ВСУ перебросили в Харьковскую область львовские элитные заградотряды

    Российские войска начали атаковать окраины Запорожья

    Просившую гражданство Украины россиянку из нацбата «Айдар» объявили в международный розыск

    На Западе предупредили о риске начала нового конфликта из-за Украины

    Названы регионы России с самыми высокими сугробами

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok