Просившую гражданство Украины россиянку из нацбата «Айдар» объявили в международный розыск

Россиянку Юлию Толопу из батальона «Айдар» приговорили к 9 годам колонии

Россиянку из украинского националистического батальона «Айдар» (признан террористической организацией, запрещен в России) Юлию Толопу, просившую гражданство Украины, заочно приговорили к девяти годам колонии и объявили в международный розыск. Об этом в Telegram-канале сообщает Следственный комитет России.

Как установил суд, Толопа в 2014 году добровольно приехала на Украину и вступила в батальон, после чего прошла подготовку и в 2014-2015 годах в качестве командира БМП-2 принимала участие в боях на территории ЛНР и ДНР.

В декабре 2016-го Толопа облила томатным соком лидера Радикальной партии Олега Ляшко. Инцидент произошел в кулуарах Верховной Рады. Военнослужащая объяснила, что воевала в Донбассе на стороне Киева, обратилась к Ляшко с просьбой помочь ей получить гражданство Украины, но так и не смогла решить этот вопрос.

Год спустя она обращалась с аналогичной просьбой к Петру Порошенко (внесен Росфинмониторингом в список лиц, причастных к экстремистской деятельности или терроризму), который также отказал Толопе в получении украинского гражданства.