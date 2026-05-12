Отказ Тимоти Шаламе и Кайли Дженнер от совместного выхода на Met Gala объяснили

Кайли Дженнер не захотела появляться на Met Gala с Тимоти Шаламе из-за суеверия

Инсайдер объяснил отказ актера Тимоти Шаламе и телезвезды Кайли Дженнер от совместного выхода на Met Gala. Его комментарий публикует Page Six.

Оказалось, что Дженнер не захотела появляться на мероприятии вместе с возлюбленным из-за суеверия. По его словам, предпринимательница верит в так называемое проклятие Met Gala. В 2018 и 2019 году она пришла на бал с отцом своих детей, рэпером Трэвисом Скоттом, а затем с ним рассталась.

«Звезда реалити-шоу просто не хотела, чтобы к их отношениям добавилась такая неудача, и не хотела рисковать», — подчеркнул собеседник издания.

Ранее сообщалось, что Тимоти Шаламе не появился на ежегодном балу Met Gala из-за баскетбольного матча.

