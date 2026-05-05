15:10, 5 мая 2026

Раскрыта причина отказа Тимоти Шаламе от совместного с Кайли Дженнер выхода на Met Gala

Мария Винар

Фото: Daniel Cole / Reuters

Актер Тимоти Шаламе не появился на ежегодном балу Met Gala из-за баскетбольного матча. Видео со спортивного мероприятия опубликовал клуб «Нью-Йорк Никс» в Instagram (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

Известно, что телезвезда Кайли Дженнер появилась на ковровой дорожке без возлюбленного. Оказалось, что в день бала, 4 мая, состоялся матч между «Нью-Йорк Никс» и «Филадельфия Севенти Сиксерс». Звезда «Дюны» является давним фанатом первой команды. По этой причине он отказался от совместного выхода с предпринимательницей на Met Gala.

В январе журналисты Daily Mail раскрыли влияние так называемого «проклятия Кардашьян» на успех в карьере Шаламе. Отмечалось, что данный феномен, согласно которому сестры приносят несчастье избранникам, давно укоренился в семье. С этим поклонники актера связали отсутствие у него статуэтки премии «Оскар» 2025-го года.

