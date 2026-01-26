Раскрыто влияние «проклятия Кардашьян» на карьеру Тимоти Шаламе

DM: «Проклятие Кардашьян» не повлияло на успех в карьере Тимоти Шаламе

Раскрыто влияние «проклятия Кардашьян» на успех в карьере актера Тимоти Шаламе. Материал на данную тему публикуют журналисты Daily Mail (DM).

По данным издания, так называемая теория «проклятия Кардашьян», согласно которой сестры приносят несчастье избранникам, давно укоренилась в семье. С этим поклонники Шаламе связали отсутствие у него премии «Оскар» в 2025 году.

«Проклятие Кардашьян — это каждый мужчина, который начинает встречаться с Кардашьян. После этого его жизнь идет под откос», — объясняла Кайли Дженнер.

В то же время редакторы обратили внимание на успехи актера в текущем году. Так, Шаламе получил награды за лучшую мужскую роль кинопремии «Золотой глобус» и Critics Choice. Кроме того, звезду номинировали на «Оскар-2026», где он стал одним из самых молодых актеров с тремя номинациями в истории.

Вместе с тем сами члены семьи Кардашьян-Дженнер опровергают слухи о том, что они виноваты в проблемах партнеров.

Я думаю, что совершенно несправедливо говорить, что женщины являются проблемой, когда речь идет о проблемах, с которыми могут сталкиваться наши бывшие. Существует такая зацикленность на том, что произошло с этими мужчинами, как будто они не несут никакой ответственности. Как будто все сводятся к тому, что «вы все такие могущественные, что сделали это со всеми этими мужчинами, а они не имеют никакого влияния на свою жизнь и не обладают автономией». Человек, который не берет на себя ответственность, — это то, что меня больше всего раздражает и вызывает у меня самые сильные подозрения Ким Кардашьян телезвезда

