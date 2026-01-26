Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Ценности
ВсеСтильВнешний видЯвленияРоскошьЛичности
18:21, 26 января 2026Ценности

Раскрыто влияние «проклятия Кардашьян» на карьеру Тимоти Шаламе

DM: «Проклятие Кардашьян» не повлияло на успех в карьере Тимоти Шаламе
Екатерина Ештокина

Фото: Mario Anzuoni / Reuters

Раскрыто влияние «проклятия Кардашьян» на успех в карьере актера Тимоти Шаламе. Материал на данную тему публикуют журналисты Daily Mail (DM).

По данным издания, так называемая теория «проклятия Кардашьян», согласно которой сестры приносят несчастье избранникам, давно укоренилась в семье. С этим поклонники Шаламе связали отсутствие у него премии «Оскар» в 2025 году.

«Проклятие Кардашьян — это каждый мужчина, который начинает встречаться с Кардашьян. После этого его жизнь идет под откос», — объясняла Кайли Дженнер.

Материалы по теме:
Никакой магии. 20 лет назад вышел первый фильм о Гарри Поттере. Что стало со звездами и создателями саги?
Никакой магии.20 лет назад вышел первый фильм о Гарри Поттере. Что стало со звездами и создателями саги?
20 ноября 2021
Авада кедавра. Вышел специальный юбилейный эпизод «Гарри Поттера». Что мы из него узнали?
Авада кедавра.Вышел специальный юбилейный эпизод «Гарри Поттера». Что мы из него узнали?
1 января 2022

В то же время редакторы обратили внимание на успехи актера в текущем году. Так, Шаламе получил награды за лучшую мужскую роль кинопремии «Золотой глобус» и Critics Choice. Кроме того, звезду номинировали на «Оскар-2026», где он стал одним из самых молодых актеров с тремя номинациями в истории.

Вместе с тем сами члены семьи Кардашьян-Дженнер опровергают слухи о том, что они виноваты в проблемах партнеров.

Я думаю, что совершенно несправедливо говорить, что женщины являются проблемой, когда речь идет о проблемах, с которыми могут сталкиваться наши бывшие. Существует такая зацикленность на том, что произошло с этими мужчинами, как будто они не несут никакой ответственности. Как будто все сводятся к тому, что «вы все такие могущественные, что сделали это со всеми этими мужчинами, а они не имеют никакого влияния на свою жизнь и не обладают автономией». Человек, который не берет на себя ответственность, — это то, что меня больше всего раздражает и вызывает у меня самые сильные подозрения

Ким Кардашьянтелезвезда

Ранее в январе интимный момент Кайли Дженнер и Тимоти Шаламе у трапа джета попал на фото. Телезвезду и актера запечатлели в аэропорту Лос-Анджелеса.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Песков высказался о дальнейшей судьбе переговоров с Украиной и США

    В Индии бушует вирус с высокой летальностью. Угрожает ли он России

    Хакеры заблокировали машины россиян

    В России предложили новое основание для исключения из школы

    Турист подвергся нападению снежного барса во время катания на лыжах и попал на видео

    Боец «Орлана» попал под ракетный удар ВСУ в столице российского региона

    Мать погибшей 18-летней самбистки высказалась о причине смерти дочери

    Еще одна страна пообещала судиться против запрета российского газа

    Названа цель заявления Сырского о стратегии ВСУ

    Дмитриев посоветовал мэру Нью-Йорка поучиться у Москвы чистке улиц

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok