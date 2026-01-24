Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Ценности
ВсеСтильВнешний видЯвленияРоскошьЛичности
18:35, 24 января 2026Ценности

Интимный момент Кайли Дженнер и Тимоти Шаламе у трапа джета попал на фото

Папарацци сняли, как Кайли Дженнер и Тимоти Шаламе держатся за руки у джета
Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: BACKGRID / Legion-Media

Телезвезду Кайли Дженнер и актера Тимоти Шаламе запечатлели в аэропорту Лос-Анджелеса, США. Фото публикует издание Daily Mail.

Папарацци сняли знаменитостей, когда они направлялись к трапу частного джета. 28-летняя предпринимательница была одета в черные брюки и серую толстовку, а 30-летний актер предстал перед камерами в спортивных брюках, куртке и бейсболке с пестрым принтом. При этом в руках он держал темно-синий рюкзак.

В объектив уличных фотографов также попал интимный момент пары. На размещенных кадрах видно, как возлюбленные держатся за руки, улыбаются и смеются.

В октябре прошлого года молодежь назвала одно из самых откровенных действий в отношениях. Оказалось, что для зумеров взяться за руки символизирует более высокую степень близости.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Зеленский назвал ключевой вопрос переговоров в Абу-Даби

    В России готовят новую армию. Будущих бойцов обучают уже в школах

    «Украина станет частью России, когда придет Восьмой». Главные предсказания Жириновского и других провидцев на 2026 год

    Умер последний министр оборонной промышленности СССР

    18-летнюю российскую самбистку нашли мертвой

    Интимный момент Кайли Дженнер и Тимоти Шаламе у трапа джета попал на фото

    Трамп назвал иностранного лидера «губернатором» и пригрозил огромными пошлинами

    МИД России назвал военным преступлением убийство медицинской бригады в Херсонской области

    В автомастерской в Краснодаре взорвался баллон

    На Западе рассказали о тяжелом ударе по Зеленскому

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok