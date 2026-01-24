Интимный момент Кайли Дженнер и Тимоти Шаламе у трапа джета попал на фото

Папарацци сняли, как Кайли Дженнер и Тимоти Шаламе держатся за руки у джета

Телезвезду Кайли Дженнер и актера Тимоти Шаламе запечатлели в аэропорту Лос-Анджелеса, США. Фото публикует издание Daily Mail.

Папарацци сняли знаменитостей, когда они направлялись к трапу частного джета. 28-летняя предпринимательница была одета в черные брюки и серую толстовку, а 30-летний актер предстал перед камерами в спортивных брюках, куртке и бейсболке с пестрым принтом. При этом в руках он держал темно-синий рюкзак.

В объектив уличных фотографов также попал интимный момент пары. На размещенных кадрах видно, как возлюбленные держатся за руки, улыбаются и смеются.

В октябре прошлого года молодежь назвала одно из самых откровенных действий в отношениях. Оказалось, что для зумеров взяться за руки символизирует более высокую степень близости.