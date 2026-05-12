У женщины случился смертельный приступ при виде мужа в гробу

В Мексике женщина увидела мужа в гробу и умерла

В Мексике владельца похоронного бюро и его жены не стало с разницей в несколько часов. Об этом пишет Infobae.

2 мая Мигель Орасио Уриас Олайс ехал за рулем катафалка. Неожиданно он потерял контроль над машиной и попал в аварию. Его срочно доставили в больницу, но так и не смогли спасти.

Его останки привезли в его же похоронное бюро. Опознать мужчину пришла его жена — Ана Яли Пичено Лопес. Увидев любимого мужа в гробу, она потеряла сознание. Женщину не удалось реанимировать: у нее случился смертельный сердечный приступ.

Теперь супругов готовят к совместным похоронам. У них осталась маленькая дочь.

