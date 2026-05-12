Украина захотела втянуть еще одну сторону в переговоры с Россией

Сибига: Украина просит Европу помочь в возобновлении переговоров с Россией

Украина призывает Европу помочь в возобновлении переговоров по мирному урегулированию конфликта с Россией. Об этом заявил глава МИД Украины Андрей Сибига в беседе с изданием Politico.

«Вероятно, Европе нужна новая роль в наших усилиях по установлению мира», — сообщил он.

Дипломат отметил, что украинский лидер Владимир Зеленский уже обсуждал эту тему с лидерами европейских государств. Он также уточнил, что Украина не требует от Европы заменить США в переговорах. «Это должно быть дополнительным направлением, а не заменой, не альтернативой», — заключил Сибига.

Ранее Владимир Зеленский заявил, что временный режим прекращения огня между Россией и Украиной закончился. По его словам, по территории Украины было выпущено более 200 ударных дронов, а также сброшено свыше 80 авиабомб.