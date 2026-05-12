Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
11:05, 12 мая 2026Бывший СССР

Украина захотела втянуть еще одну сторону в переговоры с Россией

Сибига: Украина просит Европу помочь в возобновлении переговоров с Россией
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)
Андрей Сибига

Андрей Сибига. Фото: Elisa Schu / dpa / Globallookpress.com

Украина призывает Европу помочь в возобновлении переговоров по мирному урегулированию конфликта с Россией. Об этом заявил глава МИД Украины Андрей Сибига в беседе с изданием Politico.

«Вероятно, Европе нужна новая роль в наших усилиях по установлению мира», — сообщил он.

Дипломат отметил, что украинский лидер Владимир Зеленский уже обсуждал эту тему с лидерами европейских государств. Он также уточнил, что Украина не требует от Европы заменить США в переговорах. «Это должно быть дополнительным направлением, а не заменой, не альтернативой», — заключил Сибига.

Ранее Владимир Зеленский заявил, что временный режим прекращения огня между Россией и Украиной закончился. По его словам, по территории Украины было выпущено более 200 ударных дронов, а также сброшено свыше 80 авиабомб.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Зеленский высказался об окончании перемирия с Россией

    Вероятность присоединения Грузии к антироссийским санкциям оценили

    Мендель ответила на вопрос о возможных проблемах с наркотиками у Зеленского

    Назван секретный способ продлить жизнь смартфона

    В Совфеде отреагировали на попытки Украины возобновить переговоры

    Стало известно о строгом требовании Трампа к властям США из-за Ирана

    Валюта страны БРИКС упала до рекордной отметки

    В России забили тревогу из-за пропавшего на передовой военблогера

    Чимаев рухнул в рейтинге UFC после поражения от Стрикленда

    Подросток из Владивостока приехал в другой регион и попал под следствие

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok