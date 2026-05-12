Бывший СССР
10:44, 12 мая 2026Бывший СССР

Зеленский высказался об окончании перемирия с Россией

Зеленский: Прекращение огня между Россией и Украиной закончилось
Александр Курбатов (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Yiannis Kourtoglou / Reuters

Временный режим прекращения огня между Россией и Украиной закончился. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в Telegram-канале.

«Россия сама выбрала закончить частичную тишину, которая сохранялась несколько дней», — заявил он.

По словам главы государства, по территории Украины было выпущено более 200 ударных дронов, а также сброшено свыше 80 авиабомб. По его словам, беспилотники пролетали над Днепропетровской, Житомирской, Николаевской, Сумской, Харьковской и Черниговской областями, а также над Киевом и столичным регионом.

Перемирие между Москвой и Киевом действовало в период с 9 по 11 мая. Такие сроки озвучил президент США Дональд Трамп, анонсировавший прекращение огня между сторонами конфликта.

В Минобороны России заявляли, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) неоднократно нарушали объявленное перемирие. По данным ведомства от 9 мая, украинские войска в общей сложности 1173 раза обстреляли позиции российских войск и нанесли 7151 удар беспилотными летательными аппаратами (БПЛА).

