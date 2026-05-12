12:35, 12 мая 2026Россия

В Минобороны раскрыли детали ударов по объектам на Украине

Елена Торубарова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Российские военные нанесли поражение военным аэродромам на Украине. Детали ударов по используемым в интересах Вооруженных сил Украины (ВСУ) объектам раскрыли в Министерстве обороны.

По данным оборонного ведомства, удары также наносились по складам боеприпасов и горючего, а также пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников.

Атаки совершались с помощью оперативно-тактической авиации, ударных беспилотников, ракет и артиллерии.

Ранее в Минобороны заявили, что российские военные зеркально реагировали на все нарушения Украиной трехдневного перемирия. По данным ведомства, в период действия режима прекращения огня в зоне спецоперации было зафиксировано 30 383 случая нарушения перемирия украинской стороной.

