В Минобороны раскрыли ответ российских военных на нарушения Украины во время перемирия

Минобороны: Российские военные зеркально реагировали на все нарушения Украиной

Российские военные зеркально реагировали на все нарушения Украиной трехдневного перемирия. Об этом заявили в Минобороны РФ во время очередного брифинга.

В ведомстве раскрыли, что с окончанием действия режима прекращения огня российские бойцы продолжили проведение специальной военной операции (СВО).

В Минобороны пояснили, что всего в период действия режима прекращения огня в зоне спецоперации было зафиксировано 30 383 случая нарушения перемирия украинской стороной.

Перемирие между Москвой и Киевом действовало в период с 9 по 11 мая. Такие сроки назвал президент США Дональд Трамп, анонсировавший прекращение огня между сторонами конфликта.

В Минобороны России заявляли, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) не раз нарушали объявленное перемирие. По данным ведомства от 9 мая, украинские войска в общей сложности 1173 раза обстреляли позиции российских войск и нанесли 7151 удар беспилотными летательными аппаратами (БПЛА).