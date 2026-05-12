В Минобороны раскрыли ответ российских военных на нарушения Украины во время перемирия

Российские военные зеркально реагировали на все нарушения Украиной трехдневного перемирия. Об этом заявили в Минобороны РФ во время очередного брифинга.
В ведомстве раскрыли, что с окончанием действия режима прекращения огня российские бойцы продолжили проведение специальной военной операции (СВО).
В Минобороны пояснили, что всего в период действия режима прекращения огня в зоне спецоперации было зафиксировано 30 383 случая нарушения перемирия украинской стороной.
Перемирие между Москвой и Киевом действовало в период с 9 по 11 мая. Такие сроки назвал президент США Дональд Трамп, анонсировавший прекращение огня между сторонами конфликта.
В Минобороны России заявляли, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) не раз нарушали объявленное перемирие. По данным ведомства от 9 мая, украинские войска в общей сложности 1173 раза обстреляли позиции российских войск и нанесли 7151 удар беспилотными летательными аппаратами (БПЛА).