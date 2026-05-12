Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
12:27, 12 мая 2026Россия

В Минобороны раскрыли ответ российских военных на нарушения Украины во время перемирия

Минобороны: Российские военные зеркально реагировали на все нарушения Украиной
Майя Назарова

Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости

Российские военные зеркально реагировали на все нарушения Украиной трехдневного перемирия. Об этом заявили в Минобороны РФ во время очередного брифинга.

В ведомстве раскрыли, что с окончанием действия режима прекращения огня российские бойцы продолжили проведение специальной военной операции (СВО).

В Минобороны пояснили, что всего в период действия режима прекращения огня в зоне спецоперации было зафиксировано 30 383 случая нарушения перемирия украинской стороной.

Перемирие между Москвой и Киевом действовало в период с 9 по 11 мая. Такие сроки назвал президент США Дональд Трамп, анонсировавший прекращение огня между сторонами конфликта.

В Минобороны России заявляли, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) не раз нарушали объявленное перемирие. По данным ведомства от 9 мая, украинские войска в общей сложности 1173 раза обстреляли позиции российских войск и нанесли 7151 удар беспилотными летательными аппаратами (БПЛА).

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В Минобороны раскрыли ответ российских военных на нарушения Украины во время перемирия

    Стало известно о секретных переговорах США по Гренландии

    В МИД России прокомментировали обвинения против Ермака

    Адвокат Ермака прокомментировал обвинения в коррупции

    Кокаин нашелся в пачке сигарет российского пресс-секретаря

    В Кремле сделали заявление о контактах по Украине

    Названа причина смерти заслуженного артиста России Александрова

    Китай раскрыл ожидания от визита Трампа

    В Кремле назвали время для встречи Путина и Зеленского

    Стало известно о взрыве в российском городе

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok