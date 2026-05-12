09:43, 12 мая 2026

В России обрушились цены на один вид жилья

Эксперт по недвижимости Исаева: Загородные дома подешевели в 2026 году
Елизавета Городищева (Редактор отдела «Экономика»)
Фото: Алексей Куденко / РИА Новости

В 2026 году загородные дома в России подешевели, несмотря на формальное подорожание. Об этом «Газете.Ru» рассказала коммерческий директор группы компаний «АСК», эксперт по загородной недвижимости Анна Исаева.

Дома подорожали только на 2-4 процента год к году, а участки — примерно на 2 процента. В Московской области загородные дома выросли в цене всего на 1 процент, в Ленинградской области — на 3,5 процента. Такой рост не перекрывает инфляцию, поэтому в реальном выражении загородная недвижимость дешевеет, считает эксперт. К тому же, во многих регионах рынок стоит на месте или показывает снижение цен. При этом спрос на готовые загородные дома падает, а объем предложения сократился почти вдвое.

Россияне все больше интереса уделяют дешевым участкам. Опережающий рост цен сохраняется только в премиум-сегменте и на участки без подряда, если у них есть инженерная подготовка и инфраструктура коттеджного поселка.

Одной из главных причин такой тенденции считается льготная ипотека. Льготные программы поддерживают спрос и цены на городские новостройки, но для загородной недвижимости условия часто жестче.

Ранее россиянам назвали выгоду от покупки и аренды жилья. По словам гендиректора риелторской компании «Полезные люди» Юрия Паршикова, для тех, кто может воспользоваться льготной программой или же накопил взнос хотя бы в размере 50 процентов от стоимости жилья, ипотека будет выглядеть привлекательнее.

