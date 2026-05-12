13 мая в России отмечают День Черноморского флота Военно-морского флота РФ, а также День охранно-конвойной службы МВД. Жители других стран отмечают Всемирный день коктейля и День одуванчиков. Подробнее о торжествах, приметах и знаменитых именинниках 13 мая — в материале «Ленты.ру».

Праздники в России

День Черноморского флота ВМФ РФ

День Черноморского флота ВМФ РФ отмечают ежегодно 13 мая. Официально праздник учредили в 1996 году. Дата приурочена к годовщине создания Черноморского флота — соответствующий указ императрица Екатерина II подписала в 1783 году.

Сейчас Черноморский флот России обеспечивает безопасность страны на южных рубежах. В его состав флота входят подводные лодки, надводные корабли, морская ракетоносная, противолодочная и истребительная авиация, морская пехота, а также части сухопутных и береговых войск.

День охранно-конвойной службы МВД

День подразделений охранно-конвойной службы российской полиции учрежден в 2002 году приказом МВД РФ. Дату выбрали неслучайно: 13 мая 1938 года приказом НКВД СССР был утвержден Временный устав конвойной службы рабоче-крестьянской милиции.

При этом история конвойной полиции в стране началась гораздо раньше, еще при Петре I. Император учредил воинские гарнизоны для обеспечения безопасности внутри границ. Позже, при Александре I, была образована конвойная стража России.

Сейчас представители охранно-конвойной службы полиции России охраняют и сопровождают тех, кто заключен под стражу.

Праздники в мире

Всемирный день одуванчиков

Считается, что всемирный день одуванчиков придумали жители французского городка Ои, которые очень любили этот цветок. Такая благодарность растению вполне объяснима: из одуванчиков французы готовят супы, салаты и даже варенье. Кусочки растения добавляют в сыр и выпечку, а из корней делают напиток, который вполне может заменить кофе.

Отмечают День одуванчика и в России. Как правило, в школах и детских садах дети создают поделки, посвященные цветку. В библиотеках и музеях устраивают тематические мастер-классы, выставки и лекции.

Какие еще праздники отмечают в мире 13 мая

Всемирный день коктейля;

День леденцов от кашля;

Всемирный день техники для будущего;

День рождения застежки-липучки;

Международный день хумуса.

Какой церковный праздник 13 мая

День памяти апостола Иакова Заведеева

Апостол Иаков Заведеев был братом Иоанна Богослова. На проповедь Евангелия его призвал сам Иисус Христос.

Согласно сказаниям, Иаков после сошествия Святого Духа проповедовал в Испании и других странах. Позже вернулся в Иерусалим, где активно обличал фарисеев и книжников в жестокости и неверии. Не в силах самостоятельно поспорить с Иаковом иудеи наняли волхва Гермогена, чтобы тот опроверг доводы апостола о том, что Христос — истинный Мессия. Но в итоге Гермоген сам уверовал в Христа и сжег свои магические книги. Тогда иудеи донесли на Иакова царю Ироду Агриппу, который приказал казнить святого.

День памяти епископа Игнатия

Епископ Игнатий, в миру Дмитрий Брянчанинов, родился в 1807 году. С детства он проявлял интерес к религии, а в 20 лет, окончив инженерное училище, стал послушником Александро-Свирского монастыря.

Монашество было крайне противопоказано Игнатию, так как с юности он болел туберкулезом. Несмотря на это святой продолжал стремиться к духовной жизни и уже в 1833 году по рекомендации Николая I Игнатий был назначен Санкт-Петербургской Троице-Сергиевой пустыни. Своим грамотным управлением Игнатий снискал уважение в духовных кругах и среди народа. В конце 1850-х святой уже возглавил Кавказскую и Черноморскую епархию.

Потомкам отец Игнатий оставил множество духовных сочинений, проповедей и трактатов. В том числе «Слово о человеке», «Слово о чувственном и о духовном видении духов», ряд посланий против ересей и расколов.

Какие еще церковные праздники отмечают 13 мая

Обретение мощей святителя Никиты, затворника Печерского, епископа Новгородского;

День памяти святителя Дона́та, епископа Еврийского;

Обре́тение мощей священномученика Василия, епископа Амасийского (IV).

Приметы на 13 мая

Если 13 мая с утра чистое небо, то лето будет солнечным;

Дым из труб идет коромыслом — к потеплению;

Если ветер стихает — стоит ждать заморозков.

Кто родился 13 мая

Актер Роберт Паттинсон родился 13 мая 1986 года. Широкую известность получил благодаря ролям Седрика Диггори в серии фильмов о Гарри Поттере и вампира Эдварда Каллена в «Сумерках». Позже актер решил отойти от привычных образов и снялся в таких картинах, как «Маяк», «Довод», «Бэтмен» и других популярных фильмах.

В прошлом Паттинсон играл в группе Bad Girls, а также написал две песни к фильму «Сумерки». Известно, что актер коллекционирует электрогитары.

Советская и российская эстрадная певица Мария Распутина родилась 13 мая 1964 года. Настоящее имя — Алла Агеева. Широкую известность получила в 1990-е, с выходом песен «Живи, страна», «Играй, музыкант», «Отпустите меня в Гималаи» и других. Помимо песен, Маша Распутина запомнилась зрителю ярким имиджем: на концертах и в клипах она чаще всего носила короткие юбки и делала броский макияж.

