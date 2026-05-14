17:25, 14 мая 2026

Влиятельный бизнесмен из 90-х задержан за махинации на СВО

Владимир Шарапов (Редактор отдела «Силовые структуры»)
СюжетСпециальная военная операция (СВО) на Украине

Фото: Евгений Разумный / Коммерсантъ

В Ульяновской области правоохранители задержали влиятельного бизнесмена из 90-х и президента общественной организации «Федерация бокса Ульяновской области» Игоря Орлова. Об этом пишет «Ъ-Волга».

В отношении Орлова возбудили уголовное дело по факту посредничества во взяточничестве. По данным издания, 13 мая Орлова задержали и допросили, а потом отпустили под подписку о невыезде. 14 мая его задержали повторно и снова отправили на допрос. При этом обвинение мужчине пока не предъявили.

Издание Ulnovosti.ru сообщает, что дело может быть связано с махинациями на теме специальной военной операции (СВО) и с рекрутскими деньгами.

Орлов считается «влиятельным бизнесменом» 90-х годов прошлого века. Он владеет несколькими компаниями, которые занимаются торговлей, а также стоянками.

Ранее судебные приставы объявили в розыск сына авторитетного бизнесмена из 90-х Отари Квантришвили.

